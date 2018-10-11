Düzce Belediyespor, Artvin Belediye Sporu ağırlayacak

Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı sezonun ilk maçında kendi evinde Artvin Belediyesi ekibiyle karşılaşacak.

Sıkı bir hazırlık dönemi sonunda sezona başlayacak Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı 12 Ekim Cuma Günü saat 18:00’de sezonun ilk maçına çıkacak. Kalıcı Konutlar Spor Salonunda oynanacak maçta Düzce Belediyespor ekibi Artvin Belediyesine ev sahipliği yapacak. Sezonun ilk maçı önemli isimleri de Düzcelilerle buluşturacak. Türkiye Basketbol Milli takımının ünlü Oyun Kurucu ve Şutörü ile halihazırda Milli Takımlar Genel Menajeri Kerem Tunçeri’nin de izleyeceği karşılaşmaya tüm Düzceliler davet edildi.