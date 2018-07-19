DÜZCE:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:59

Düzce güreşlerinde ağa açık arttırma ile belirlenecek

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay hafta sonu gerçekleştirilecek güreş organizasyonuna tüm Düzce halkını davet etti. Bu yıl güreş alanına güreşçilerin duş alabilecekleri kabinler, lavabolar ve mescit konduğunu belirten Ay, alanda bulunan...

Düzce güreşlerinde ağa açık arttırma ile belirlenecek
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Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay hafta sonu gerçekleştirilecek güreş organizasyonuna tüm Düzce halkını davet etti. Bu yıl güreş alanına güreşçilerin duş alabilecekleri kabinler, lavabolar ve mescit konduğunu belirten Ay, alanda bulunan tribünlere de Düzce adına yarışmış 4 önemli pehlivanın isminin verileceğini söyledi. Ay ayrıca bu yıl ağalık sisteminin de uygulanmaya başlanacağını ve ağanın açık arttırma yöntemiyle belirleneceğini açıkladı.

Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek olan organizasyonla ilgili bilgiler veren Başkan Ay şöyle konuştu: “Bu yıl 12.sini yapacağımız Yağlı Güreşlere tüm halkımızı davet ediyorum. 32 Başpehlivanın güreşeceği organizasyon Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Güreş meydanında halkımıza ikramlarımız olacak. Biraz daha sosyal altyapıya ağırlık verdik. Güreşçilerimizin duş sorununu çözdük. Alana duş kabinleri yerleştirdik. Bay ve bayanlar için lavabolar yerleştirdik. Mescit yaptık. Bu organizasyon tamamen ücretsiz olacak.”

Düzceli pehlivanların isimleri verilecek

Alanda 4 tribünün bulunduğunu hatırlatan Başkan Dursun Ay bu tribünlere Düzceli 4 pehlivanın isimlerinin verileceğini dile getirerek “Bu yıl ağalık sistemini başlatıyoruz. Talepler var. Ağa açık arttırma yöntemi ile seçilecek. Düzce’den çok büyük pehlivanlar çıkmış. Bu isimleri orada zikredeceğiz ki gelecek kuşaklara teşvik olsun. Burada 4 tribünümüz var. Tribünlere en başarılı pehlivanların isimleri verilecek” diye konuştu.

Başkan Ay son olarak kalıcı konutlar bölgesinde gerçekleştirilecek olan güreşlere tüm halkı davet etti.
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