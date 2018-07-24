Düzce öğrenci dostu üniversite şehirleri sıralamasında üst sıralarda

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirlerden ve halkından memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması” 2018 sonuçları açıklandı. Düzce, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında 81 şehir arasından 24. olma başarısı göstererek üniversite şehri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirlerden ve halkından memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması” 2018 sonuçları açıklandı. Düzce, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında 81 şehir arasından 24. olma başarısı göstererek üniversite şehri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralaması, 81 ildeki 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrenciden elde edilen veriler ışığında gerçekleştirildi. İstanbul’un Asya ve Avrupa şeklinde değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre; nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, katma değerli bilimsel çalışmaları, sürdürülebilir kalkınma faaliyetleri ile Düzce, birçok köklü üniversitenin yer aldığı şehirleri geride bırakarak öğrencisinin memnuniyetini kazandı.

Üniversite-şehir bütünleşmesine çok önem veren Düzce Üniversitesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile başarılı bir işbirliği içerisinde, öğrencilerinin tüm gereksinimlerini karşılayarak memnuniyet düzeyini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyor.