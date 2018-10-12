DÜZCE:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:14

Düzce parklarında temizlik atağı

Düzce Belediyesi Temizlik işleri ekipleri, ebeveynlerin içini rahatlatmak amacıyla çocuk parklarında temizlik çalışmalarına başladı.Düzce Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri çocukların daha hijyenik alanlarda vakit geçirebilmesi, ailelerin...

Düzce parklarında temizlik atağı
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Düzce Belediyesi Temizlik işleri ekipleri, ebeveynlerin içini rahatlatmak amacıyla çocuk parklarında temizlik çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri çocukların daha hijyenik alanlarda vakit geçirebilmesi, ailelerin huzurlu ve güvenli bir şekilde bu alanları kullanabilmeleri için biz dizi çalışma başlattı. Çalışmalarına Derelitütüncü mahallesi parkından başlayan ekipler, çocukların güvenliği ve sağlığı açısından çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tertemiz ve yemyeşil bir Düzce ideali ile çıktığımız yolda şehrimizin yeşil alanları kadar parkları da gözbebeği. Ebeveynlerimizin belki de en büyük endişesi çocuk parklarının hijyenidir. Vatandaşlarımızın bu alanları korkusuzca, güvenle kullanabilmelerini istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın oynadığı parkları ve ekipmanlarını doğaya zarar vermeyen temizlik ürünleri ile temizliyoruz ve hijyenini sağlıyoruz. Düzceli anne babalar gönül rahatlığıyla parkları kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.
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