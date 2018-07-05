Düzce polisi 442 adet uyuşturucu hap yakaladı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda 442 adet uyuşturucu hap, bin 60 Türk lirası ele geçirdi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce...

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda 442 adet uyuşturucu hap, bin 60 Türk lirası ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın aracında, ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 442 adet uyuşturucu uyarıcı madde ecstasy ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 60 Türk Lirası ele geçirildi.

Şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği İstanbul ilindeki 1 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.