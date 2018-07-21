DÜZCE:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:06

Düzce polisi abart egzoza geçit vermiyor

Düzce Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde trafiği tehlikeye sokan açlara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Sabah saatlerinde başlayarak gece yarısına kadar şehrin belirli noktalarında yapılan denetimlerde, 2 günde toplam 195 araç kontrol...

Düzce polisi abart egzoza geçit vermiyor
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Düzce Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde trafiği tehlikeye sokan açlara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Sabah saatlerinde başlayarak gece yarısına kadar şehrin belirli noktalarında yapılan denetimlerde, 2 günde toplam 195 araç kontrol edildi, 41 araca toplam 23 Bin 471 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Tüm trafik ekipleri ve motorize ekiplerin katıldığı denetimlerde, bağlantı yolu, İstanbul caddesi, Rıhtım caddesi, Hastane caddesi, Rasim Betir Bulvarı, Gazhane Caddesi, Şaguç kavşağı , Spor sokak ve Aydınpınar caddesi üzerinde seyir halinde ve sabit abartı egzoz, alkol ve sürücü belgesiz araç ve sürücüleri ile motosikletler kontrol edildi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde iki günde toplam, 195 araç kontrol edildi. 22 araç abart egzozdan, 1 araç fazla tonajdan, 1 araç alkolden dolayı trafikten men edildi.

9 araca diğer sebeplerden dolayı trafikten men cezası verilirken, Toplamda 41 araç sürücüsüne 23 Bin 471 TL para cezası uygulandı.
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