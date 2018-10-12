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12 Ekim 2018 Cuma 17:23

Düzce Üniversitesi Hastanesi’ndeki özel servisin açılışı gerçekleştirildi

Düzce ve bölgeye önemli sağlık hizmetleri sunan Düzce Üniversitesi Hastanesi, Dr. Talat Bahçebaşı binasındaki Özel Servis’in açılışını gerçekleştirdi.Özel Servis açılışına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan...

Düzce Üniversitesi Hastanesi'ndeki özel servisin açılışı gerçekleştirildi
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Düzce ve bölgeye önemli sağlık hizmetleri sunan Düzce Üniversitesi Hastanesi, Dr. Talat Bahçebaşı binasındaki Özel Servis’in açılışını gerçekleştirdi.

Özel Servis açılışına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile Hastane çalışanları katıldı.

Açılışta konuşan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, 17 Mart 2018’de açılışı yapılan Dr. Talat Bahçebaşı binasının ardından Özel Servis açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yakın çalışma arkadaşları olarak merhum Dr. Talat Bahçebaşı’nın anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Özel Servis’in hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, uzun uğraşlar sonucunda hizmete başlayan Dr. Talat Bahçebaşı binasının, açılışı yapılan Özel Servis ile daha da güçlendiğini dile getirdi. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin bölgeye ve şehre kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğini söyleyen Rektör Çakar, servisin açılışında emek veren ve gayret sarf edenlere teşekkür etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin, her biriminin ve hizmet alanının kendileri için ayrı bir anlam ve önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Çakar, yeni servisin hastalara konforlu bir alan sunacağını belirterek tüm hastalara acil şifalar dilekleri ile şehre hayırlı olsun temennilerini iletti.

Açılış konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi Hastanesi Özel Servis açılış kurdelesi; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Hastane Yönetimi ve çalışanları tarafından kesildi.

Açılışı yapılan Özel Servis odalarını Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay eşliğinde ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, daha sonra yapımı devam eden servislerde incelemelerde bulundu.
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