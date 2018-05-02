DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:30

Düzce Üniversitesi Muay Thai’de Türkiye şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği ve 53 üniversitenin katılım gösterdiği Muay Thai Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu.Düzce Üniversitesi ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirdiği...

Düzce Üniversitesi Muay Thai'de Türkiye şampiyonu oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği ve 53 üniversitenin katılım gösterdiği Muay Thai Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu.

Düzce Üniversitesi ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirdiği sportif başarılara bir yenisini daha ekleyerek, 450 sporcunun katıldığı Muay Thai Şampiyonası’nda Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sergilediği performanslar herkesin beğenisini kazandı. Erkek ve bayan kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Üniversitemiz öğrencileri, genel sıralama içerisinde de, katılım gösteren 53 üniversite içerisinde birinci olarak, büyük bir başarıya daha imza attı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen şampiyonada öğrenciler; Eda Çakır, Kübra Aktaş, Sibel Karabulut, Hasan Çetin, M. Enes Turan altın madalya kazanma başarısını gösterdi. Emel Pehlivan ve Abdussamed Uğurlu gümüş madalya kazanma başarısını gösterirken, Gamze Gül, Eda Hemiş ve Murat Aydemir ise bronz madalyaya ulaşma başarısı elde etti.

Düzce Üniversitesi yaptığı açıklamada öğrencileri, almış oldukları başarılarından dolayı tebrik ederek, onları hayata hazırlayan başta aileleri olmak üzere, antrenör ve hocalarına teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku