Düzce Üniversitesi öğrencileri otizme dikkat çekti

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3. Sınıf öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında düzenledikleri etkinlikle otizme dikkat çektiler.

Düzce Üniversitesi Yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Sevda Arslan ile Öğretim Görevlisi Özlem Altınbaş Akkaş’ın yaptığı etkinlikte öğrenciler, kendi yaptıkları ev ürünü yiyecekleri ile tişörtleri satarak gelirlerini otizmli ailelere bağışladı.

“Otizm Hayatın Farklı Renkleri” başlatılan etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanına toplanan gençler, toplumda otizm adına farkındalık oluşturmak adına aralarında boya savaşı yaparak, yerleşke çevresinde koşu düzenlediler.

Toplumsal sorumluluk dersi kapsamında etkinliklerinin süreceğini belirten Doç. Dr. Sevda Arslan, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin anneler gününde de otizmli çocukların anneleri ile birlikte sabah kahvaltısı yapacaklarını söyledi. Etkinliğin çok faydalı ve renkli geçtiğini belirten Doç. Dr. Arslan, programa katkı sunan herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.