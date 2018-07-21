DÜZCE:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:59

Düzce Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı bağış

Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve öğrencilerin düzenlediği etkinlikten elde edilen gelir şehit aileleri ve gazilere bağışlanmak üzere İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’e teslim edildi.Geçtiğimiz günlerde Düzce Üniversitesinde polis...

Düzce Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı bağış
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Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve öğrencilerin düzenlediği etkinlikten elde edilen gelir şehit aileleri ve gazilere bağışlanmak üzere İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’e teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Düzce Üniversitesinde polis teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup şehit aileleri ve gaziler yararına etkinlik düzenleyen Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi, etkinlikten elde edilen geliri bugün İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’e teslim ettiler.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, öğrencilerin bu davranışlarından dolayı gurur duyduklarını söylerken, maddi ve manevi birlikteliğin Türk Milletinin en büyük özelliği olduğunu belirtti. Deniz, Öğrencilerin 15 Bin 300 TL topladığını söyleyerek, bu anlamlı desteğin miktarla ölçülemeyeceğinin altını çizdi. Paranın merkezi Ankara’da olan Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfına bağışlanacağını bildirdi.

Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Gökhan Bilü ise, polis teşkilatı ve Türk Silahlı kuvvetlerinin maddi manevi yanında olduklarını göstermek için düzenledikleri etkinliğin gelirini bağışladıklarını belirtti.

Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Gökhan Bilü bu duyarlı davranışlarının ardından mikrofonumuza yaptığı açıklamada, maddi manevi olarak polis ve askerlerimizin yanında olduklarını belirtti.

Gökhan Bilü, “Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak aramızda toplamış olduğumuz bir miktar bağış vardı. Emniyet Müdürümüze teslim etmek için geldik. Öğrenci toplulukları ile birlikte Öğrenci Konseyi başkanlığının düzenlemiş olduğu etkinlikten arta kalan bir para. Devletimizin bekası için çalışan polis teşkilatımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ülke sınırları içinde ve sınır dışında bizlerin emniyetini sağlayan kolluk kuvvetlerine maddi ve manevi bir desteğimiz olsun diye düzenlediğimiz bir etkinlikti” dedi.
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