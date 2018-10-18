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18 Ekim 2018 Perşembe 11:23

Düzce Üniversitesi öncü olmaya devam ediyor

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz koordinatörlüğünde Düzce Valiliği, Düzce İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Odaları işbirliği...

Düzce Üniversitesi öncü olmaya devam ediyor
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Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz koordinatörlüğünde Düzce Valiliği, Düzce İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Odaları işbirliği ile başlatılan Amerikan beyaz kelebeği zararlısına karşı mücadele programı, bu yıl başarı ile sonuçlandı.

Zararlının mücadele zamanına karar vermek için kullanılan ışık tuzakları sayesinde, fındık üreticilerine doğru zamanda ve toplu mücadele yapmaları konusunda destek verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak havaların yağışlı geçmesi sebebi ile kelebek çıkışlarının Mayıs ayının son haftasına denk geldiğini belirtti. Amerikan beyaz kelebeğinin fındık bahçelerine geçmeden önce, dişbudak ve dutlarda gördüklerini dile getiren Prof. Dr. Öztemiz, biyolojik preparat ile Haziran ayının ilk yarısı mücadele yapılmasını sağladıklarını vurguladı.

Zararlının ikinci döle ait kelebek çıkışlarını da benzer şekilde takip ettiklerini ve gerekli mücadelenin yapıldığını belirten Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, zararlıya karşı tek bir mücadele yönteminden ziyade kültürel önlemler, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele şeklinde uygulanan entegre mücadele ile bu başarıyı elde ettiklerine dikkat çekti.

Özellikle çevre dostu uygulamalara önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, bu nedenle Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde üretimi yapılan faydalı böceklerin, fındık bahçelerine salımının yapıldığını sözlerine ekledi.

Bu yıl olduğu gibi birkaç yıl üst üste bu uygulamaların doğru bir şekilde tekrarlandığı takdirde Düzce’de Amerikan beyaz kelebeği popülasyonunun baskı altında tutulabileceği değerlendirmesinde bulunan Öztemiz, başarılı mücadele uygulamaları ile geçen yıla göre zararlı popülasyonunun oldukça azaldığına işaret etti. 2017 Ekim ayında zararlının evlerin içine kadar girerek yaşamı olumsuz etkilediği halde, bu yıl Ekim ayının ikincisi yarısı olmasına rağmen, böyle bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyen Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, zararlının geçen yıl çınar ağacında bir tek yaprak bile bırakmazken, bu yıl fotoğrafta da görüldüğü gibi çınar ağacının yapraklı ve sağlıklı olduğunu ifade etti.

Yapılan uygulamaların zararlının popülasyonunu önemli derecede azalttığını dillendiren Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, sözlerini mücadele programında emeği geçen herkese teşekkür ederek sonlandırdı.
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