Düzce Üniversitesi şehirle bütünleşiyor

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen “Açık Kampüs” uygulaması, üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, her ayın son Çarşamba günü Düzcelileri Konuralp Kampüsü’nde ağırlayarak farkındalık oluşturuyor. Temmuz ayı Açık Kampüs etkinliğinde Düzce halkını konuk eden Düzce Üniversitesi, program kapsamında Anıtpark Meydanı’ndan Üniversiteye ait araçlarla Konuralp Kampüsü’ne gelen vatandaşları ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda karşıladı.

Düzce halkının Düzce Üniversitesi’ni daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen program, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ziyareti ile başladı. DÜBİT’te görev yapan akademisyen ve uzmanlar, Merkezin katma değer oluşturan çalışmaları ve bölgeye sunduğu hizmetler hakkında ziyaretçileri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdi. Daha sonra Üniversitenin yüzme havuzunu inceleyen misafirler, Düzce Üniversitesi’nin sosyal olanaklarının gelişmiş olduğunu ifade ederek ziyaretlerine devam etti. Son olarak Orman Fakültesi’ni gezen vatandaşlar, bitki ve doldurulmuş hayvan örneklerini inceleyerek Fakülte hakkında bilgi sahibi oldu. Ziyaretlerinin sonunda anı defterini de imzalayan Düzceliler, iyi niyet temennileriyle tarihe bir not düştü.

Şehir-üniversite bütünleşmesine, güç birliği ve gönül birliği oluşmasına katkı sağlayan “Açık Kampüs” etkinliğine katılan vatandaşlara, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından “Açık Kampüs Diploması” takdim edildi. Bu temsili diploma ile Fahri Düzce Üniversitesi Gönüllüsü olan vatandaşlar, Düzce Üniversitesi’ni daha yakından tanımak adına kendilerine bu fırsatı sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a ve Üniversite Yönetimine teşekkür etti.