Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 1. Sınıf öğrencisi Batuhan Manay Türkiye Judo Şampiyonası’nda üçüncü oldu.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen şampiyonada 81 kiloda mücadele eden başarılı sporcu Batuhan Manay, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye 3.sü oldu.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başarılarını sürdürüyor
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 1. Sınıf öğrencisi Batuhan Manay Türkiye Judo Şampiyonası’nda üçüncü oldu.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen şampiyonada...