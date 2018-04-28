Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başarılarını sürdürüyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen şampiyonada 81 kiloda mücadele eden başarılı sporcu Batuhan Manay, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye 3.sü oldu.

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