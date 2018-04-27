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27 Nisan 2018 Cuma 12:43

Düzce Üniversitesi Tıp Kongresi’nde

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katıldı.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık...

Düzce Üniversitesi Tıp Kongresi'nde
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Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nde; doğal iyileşmeye dönüş, güçlü işbirlikleri, kurumların akreditasyonu ve profesyonelleşme, istihdam, tasarruf, güven, vizyon oluşturma, uluslararası konumlanma, halkın talebine arz oluşturma, doğru bilgi, toplumsal bilinçlenme, kamuya güven ve motivasyon, sağlık okur yazarlığı artışı, hasta güvenliği, çeşitlilik ve ürün vizyonu geliştirme gibi yaklaşık 200’e yakın konu ele alındı.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, kongre boyunca açık tuttuğu stantla, yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun, Öğr. Gör. Kağan Ağan, Öğr. Gör. Gülşah Aydın ve Öğr. Gör. Sibel Dikmen Küçük katılım gösterdi.
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