Düzce Üniversitesi Türk Müziği bölümü öğrencilerinden İstanbul’a kültür ziyareti

Düzce Üniversitesi Türk Müziği Bölümü öğrencileri Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırma ve incelemelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümünde eğitim gören öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir öncülüğünde, İstanbul Üsküdar’da bulunan ve Diyanet Vakfı’nca ihtisas kütüphanesi olarak, Türk Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin yazımı amacıyla kurulmuş olan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’ne (İSAM) bilgi edinme amaçlı ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü öğrencilerimize yönelik, İslam Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen oryantasyonun ardından, Merkezin içerisinde yer alan Kanuni, Bestekâr, Hanende ve Müzikolog Cüneyt Kosal ile Hattat, Musikişinas Hafız Kemal Batanay’ın musiki özel arşivlerini de görme fırsatı elde etti.

İSAM Müdürü M. Birol Ülker ve Merkezde çalışan görevlilerle görüşme gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir, yaptığı açıklamada; “Üniversitemiz, öğrencilerimize fırsat yaratmak ve vizyonlarını geliştirmek için yaptığımız bu etkinlikleri her zaman önemsemekte ve desteklemektedir. Öğrencilerimize fırsat verildiğinde büyük bir iştah ve açlıkla araştırma yaptıklarına bir kez daha şahit oldum. Bizi her zaman destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

İslam Araştırma Merkezi ziyaretinin ardından Üsküdar vapuru ile Eminönü’ne geçen öğrenciler, burada yer alan tarihi ve kültürel yerleri de gezerek bilgi edindiler. Tarihi Bankalar Caddesi, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi ve Beyoğlu’ndan sonra Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nı da ziyaret eden üniversiteliler, ülkemizin en ünlü senfonik topluluklarından biri olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın konserine katıldılar. Şef Domingo Hındoyan yönetiminde gerçekleştirilen konserde, öğrencilerimiz, solist olarak yer alan dünyaca ünlü piyanist Zee Zee’yi (Zhang Zuo) dinleme fırsatı buldu.

Konserin ardından Düzce Üniversitesi öğrencilerini davet eden Borusan Filarmoni Orkestrası üyeleriyle yaptığı görüşmede, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir, “Bizim öğrencilerimiz, Türk Müziği alanında yetişmektedirler; ancak biz, Avrupa müziğini de önemsiyor ve eğitimini de veriyoruz. Düzce Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin bu orkestralarla farkındalıklarını ve vizyonlarını geliştirmelerini, gelecekte, dünyanın her yerinde bu orkestralarda solist olmalarını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.