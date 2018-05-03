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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:37

Düzce Üniversitesi Türkiye Badminton şampiyonası’na ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Badminton Şampiyonası, birbirinden zorlu mücadelelere sahne oldu.Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın final müsabakalarına;...

Düzce Üniversitesi Türkiye Badminton şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
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Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Badminton Şampiyonası, birbirinden zorlu mücadelelere sahne oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın final müsabakalarına; Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Asbaşkan Faruk Demir, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney ve federasyon çalışanları katılım gösterdi.

Müsabakalara 12 kulüpten yaklaşık yüz sporcunun katıldığı şampiyonada, toplam 12 kategoride madalyalar sahiplerini buldu. Kulüp bazında açıklanan sıralamaya göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü 1. olma başarısı gösterirken, Çankırı Karatekin Üniversitesi Spor Kulübü 2, Kastamonu Gençlik Spor Kulübü ise 3. oldu.

Müsabakalar sonunda Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir yaptığı açıklamada, Türkiye Badminton Şampiyonası’nın çok güzel ve başarılı geçtiğini belirterek, göstermiş olduğu misafirperverlik ve ev sahipliliği için Düzce Üniversitesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.
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