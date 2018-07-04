DÜZCE:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:02

Düzce Üniversitesi yeni bir işbirliğine imza attı

Motorlu araçların yan sanayi ürünlerine ilişkin Düzce’de Ar-Ge faaliyeti yürüten Antepli Motorlu Araçlar firması ile Düzce Üniversitesi arasında, tarımsal atıklardan katma değerli ürün üretimine yönelik işbirliği sözleşmesi imzalandı.İmza...

Düzce Üniversitesi yeni bir işbirliğine imza attı
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Motorlu araçların yan sanayi ürünlerine ilişkin Düzce’de Ar-Ge faaliyeti yürüten Antepli Motorlu Araçlar firması ile Düzce Üniversitesi arasında, tarımsal atıklardan katma değerli ürün üretimine yönelik işbirliği sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Antepli Motorlu Araçlar firması yetkilileri Ahmet Balyemez, Fatih Akdoğan ve Şeyma Kaya katıldı.

Sözleşme kapsamında, tarımsal atıklardan piroliz gazı, piroliz yağı, parafin ve özellikle otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan karbon siyahı üretilmesi planlanıyor. Hem bu ürünlerin üretimine ilişkin Ar-Ge faaliyeti yürütülmesi, hem de üretim sürecinde kullanılacak reaktörlerin tasarımı ve gerçekleşmesi, yürütülecek işbirliğinin temel bileşenlerini teşkil ediyor.

Yine sözleşme kapsamında yürütülecek işbirliği ile uzun vadede tarımsal atıklara ek olarak plastik atıklardan da katma değerli ürün üretimi planlanıyor.
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