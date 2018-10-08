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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:44

Düzce Üniversitesi’nde TÜBİTAK 4000’li programlar tanıtıldı

Düzce Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik, TÜBİTAK 4000’li programların tanıtımı ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik...

Düzce Üniversitesi'nde TÜBİTAK 4000'li programlar tanıtıldı
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Düzce Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik, TÜBİTAK 4000’li programların tanıtımı ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik’in sunum yaptığı programa; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik-Fen Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK Düzce İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin Sevinç, öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Düzce İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin Sevinç, TÜBİTAK’ın kuruluş amacının içinde doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmek olduğunu belirtti.

“4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı” ile bilginin toplum ile buluşturulması ve yaygınlaştırılması; bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması için çalışmalar yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sevinç, “4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yönetim ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması, kullanılması ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığını dile getirdi. 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile de; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim - teknoloji etkileşiminin etkinlikler yoluyla kavratılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından misafir öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik; “4004-TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı”, “4005-TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı” ile “4007-TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme” programları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren program sonunda Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin Sevinç, yaptığı çalışmalar ve sunumu için Prof. Dr. Uğur Çevik’e teşekkür belgesi takdim etti.
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