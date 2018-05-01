Düzce’de 1 Mayıs işçi bayramı kutlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 1 Mayıs İşçi Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.DİSK, KESK ve Birleşik Kamu İş tarafından organize edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde emekçiler bir araya geldi. Düzce Belediyesi önünden...

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 1 Mayıs İşçi Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

DİSK, KESK ve Birleşik Kamu İş tarafından organize edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde emekçiler bir araya geldi. Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Anıtpark’taki programla devam etti. Alana giriş yapan vatandaşların tek tek üzerleri arandı.

Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütü, Emek Partisi, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri destek verdi.

Anıtpark’taki programda Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim İş Sendikası Temsilcisi Hüseyin Arslan, hükümetten taleplerini şöyle sıraladı:

“Kamu Emekçilerinin iş güvencesi elinden alınmak istenmekte, taşeronlaştırma, esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışma zorla yandaş sendikalara üyelik yaygınlaştırılmakta, işçi ve emekçilerin yaşam koşulları giderek ağırlaşmaktadır. OHAL en kısa zamanda kaldırılmalı, emekçilerin ulusal, ekonomik büyümeden karşılığını almalı, asgari ücret emekçi ve işçilerin insanca yaşayabilecekleri düzeye çıkartılmalı, yoksulluk ve işsizlik ortadan kaldırılmalı, hakça bir paylaşım düzeni kurulmalı, işçilerin emekçilerin en önemli güvencesi olan kıdem tazminatına dokunulmamalı, insanlarımız arasındaki kutuplaşmayı arttıran etnik ve mezhep temelli söylemlere son verilmeli, herkes için güvenceli bir iş sağlanmalı, kamu kurumlarına çöreklenmiş tarikat ve cemaatlerin faaliyetleri durdurulmalı, kamuda liyakatle atamalar yapılmalı, hukuksuz tutuklanmalara son verilmeli, herkes için adil yargılanma hakkı tanınmalı, Cumhuriyetin çağdaş, laik, sosyal ve demokratik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalara son verilmelidir.”

Açıklamanın ardından katılımcılar halay çekerek 1 Mayıs’ı kutladı.