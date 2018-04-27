Düzce’de denetimler kesintisiz devam edecek

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İstanbul Caddesi üzerinde motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimlerine devam ediyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yayalaştırılan İstanbul Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen girmekte ısrar eden motosiklet ve elektirikli bisiklet sürücülerine karşı denetimleri sıklaştırdı. İstanbul Caddesi’nde yapılan uygulamada 10 motosiklet sürücüsüne 2 bin 600 TL para cezası kesildi. Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen denetimler kapsamında yayaların can güvenliğini tehlikeye atarak caddede seyir halinde olan 10 motosiklet sürücüsüne 2 bin 600 TL para cezası kesildi. Yine caddeye girmesi yasak olan 22 elektrikli bisiklet sürücüsü ise uyarıldı. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada yayalaştırılan İstanbul Caddesi üzerinde vatandaşların can güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması amacıyla yapılacak denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.