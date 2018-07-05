Düzce’de depremin izi kalmayacak

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan metruk binaları yıkma çalışmalarında sıra Mansur Bayram Caddesi üzerinde bulunan yapılara geldi.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla gündeme gelen deprem sonrası metruk kalan binaların yıkılması için çalışmalar Düzce’de de hızla devam ediyor. Çalışma planı kapsamında ekipler, Mansur Bayram Caddesi üzerinde bulunan ve Düzce’nin ‘deprem anıtı’ olarak bilinen boş binayı yıkım çalışmalarına başladı. Madde bağımlılarının yuvası haline gelen ve sık sık vatandaşların şikayetine sebep olan binanın yıkımı geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Çevre güvenliği sağlanan alanda çalışan iş makinelerinin yaptığı yıkım nedeniyle alanda toz kalkmaması için de önlemler alındı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden bir aracın eşlik ettiği yıkım çalışmalarında alana su sıkılarak vatandaşların tozdan etkilenmesinin önüne geçildi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da deprem sonrası uzun yıllardır kötü görüntüye neden olan metruk binaların yıkılmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Düzcemizde depremin izlerinin silinmesi ve daha düzgün bir yapılaşmanın sağlanması açısından bu girişim büyük önem taşıyor. İç İşleri Bakanlığı talimatıyla harekete geçen Düzce Valiliğimizde bu konuyu görüştük, biz de elimizden gelen desteği sağlayacağımızı söyledik. Gerek iş makinesi gerekse güvenlik önlemleri bakımından biz de bu güzel çalışmaya destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Temmuz ayı sonuna kadar Düzce’de kötü görüntüye neden olan, madde bağımlılarının mesken tuttuğu bu yapılardan kurtulmuş olacağız inşallah” dedi.