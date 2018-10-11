DÜZCE:
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11 Ekim 2018 Perşembe 14:02

Düzce’de durak montajı çalışmaları başladı

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri ekipleri, yayaların gündelik hayatta rahat ulaşım sağlamaları adına çalışmalarını gerçekleştiriyor.Çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri ekipleri vatandaşlardan gelen talepler...

Düzce'de durak montajı çalışmaları başladı
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Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri ekipleri, yayaların gündelik hayatta rahat ulaşım sağlamaları adına çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri ekipleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda otobüs bekleme duraklarının montaj işlemlerinin çalışmalarına başladı. Şehir merkezinde ve çevresinde yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken rahatlığı göz önünde tutularak sağlıklı ortamlarda bulunmaları amaçlanıyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Destek Hizmetleri ekipleri yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan durakların yenilenmesi kapsamında 52 adet yeni tip kapalı durakların montajını gerçekleştirdi. İhtiyaç doğrultusunda durak montajlarının artarak devam edeceği bilgisi verildi.
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