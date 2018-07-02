Düzce’de lise tercihleri için danışma büroları açıldı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih işlemleri, 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü başladı. 13 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecek olan tercihler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından danışma büroları açıldı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih işlemleri, 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü başladı. 13 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecek olan tercihler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından danışma büroları açıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Temmuz’a kadar sürecek LGS tercihinde bulunacak öğrenciler için danışmanlık büroları açtı. İl Merkezinde 8 ayrı LGS Tercih Bürosunda öğrencilere uzman öğretmenler tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca İlçelerde oluşturulan tercih danışmanlık bürolarında da öğrenciler tercih konusunda destek alabilecek. İl Merkezinde; Krempark Alışveriş Merkezi, İsmetpaşa Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Hürriyet Ortaokulu, Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Rehberlik Araştırma Merkezinde hizmet verecek. İlçelerde ise, Akçakoca Mustafa Açık Alın Ortaokulu, Cumayeri Ortaokulu, Çilimli İbrahim Hoşver Ortaokulu, Gölyaka Atatürk Ortaokulu, Gölyaka 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, Gümüşova 75. Yıl Ortaokulu, Gümüşova Ortaokulu, Gümüşova İmam Hatip Ortaokulu, Kaynaşlı Kumluca Ortaokulu, Kaynaşlı İmam Hatip Ortaokulu, Kaynaşlı AKV Ortaokulu, Yığılca Mevlana Ortaokulunda açılan bürolarda öğrenciler destek alabilecek.