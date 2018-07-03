Düzce’de mobilya mağazaları pazar günleri kapalı olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret Sanayi Odası Orman Ürünleri ve Mobilya sektörü aldığı bir karar ile mobilya mağazaları 8 Temmuz 2018 ile 19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pazar günleri kapalı olacak.Düzce Ticaret Sanayi Odası Orman Ürünleri...

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret Sanayi Odası Orman Ürünleri ve Mobilya sektörü aldığı bir karar ile mobilya mağazaları 8 Temmuz 2018 ile 19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pazar günleri kapalı olacak.

Düzce Ticaret Sanayi Odası Orman Ürünleri ve Mobilya sektörü tarafından organize edilen programında Düzce’de faaliyet gösteren mobilya mağazalarının 8 Temmuz 2018 ile 19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pazar günleri kapalı olmasına karar verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, bu ve benzeri birlikteliklerin oda tarafından sürekli olarak desteklendiğini belirterek “Her üyemizin odamız çalışmalarına iştirak etmesini ve bizleri yönlendirmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle de burada gerçekleşen etkinlik nedeniyle başta Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Coşkun olmak üzere siz katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. Meslek Komitesi Üyesi Metin Coşkun, “2014 yılında aldığımız bir kararla 8 hafta boyunca mağazalarımızı Pazar günleri kapalı tuttuk. Burada tespit ettiğimiz en olumlu durum personelimizin Pazar izninin ardından daha verimli çalışması ve Pazar günleri yapamadığımız işi pazartesi daha verimli olarak yapabilmemiz oldu. Bu yıl da aynı şekilde bir karar alarak 8 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında mağazalarımızı kapalı tutmak istiyoruz. Bu konuda yine sizin görüşlerinize yer vermek istiyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan firma yetkilileri alınan karara saygı duyacaklarını ve uygulayacaklarını belirterek karar metnine imza attılar.

Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu ve 3 Meslek Komitesi Üyesi Metin Coşkun, Meclis ve 3. Meslek Komitesi Üyesi Hikmet Mutlu, Komite Üyesi Zeki Uyanık, Mobilya ve Marangozlar Odası Başkanı Bayram Özcan ile Düzce’de faaliyet gösteren mobilya mağazalarının yetkilileri katıldılar.