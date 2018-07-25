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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:50

Düzce’de OHAL bürosu kapatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği bünyesinde kurulan OHAL Bürosu kapatıldı, OHAL kapsamında yapılacak iş ve işlemler Düzce Valiliği İl Yazı İşleri bünyesinde devam edecek.

Düzce'de OHAL bürosu kapatıldı
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği bünyesinde kurulan OHAL Bürosu kapatıldı, OHAL kapsamında yapılacak iş ve işlemler Düzce Valiliği İl Yazı İşleri bünyesinde devam edecek.

OHAL Bürosu ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada “21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiş olup, Olağanüstü Hal Kurulu Ve Bürolarının Kuruluş Ve Görevleri İle Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit Ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Düzce Valiliği bünyesinde kurulan OHAL Bürosu kaldırılmıştır. Olağan Üstü Hal kararının sona ermesi ile Düzce Valiliği bünyesinde kurulan OHAL Bürosu 25 Temmuz 2018 itibari ile kapanmıştır. OHAL kapsamında yapılacak iş ve işlemler bu tarih itibari ile Düzce Valiliği İl Yazı İşleri bünyesinde devam edecektir” denildi.
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