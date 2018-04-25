Düzce’de yüzlerce çocuk yüzme öğrenecek

DÜZCE(İHA) – Düzce’de çocukların yüzme öğrenmesi için Minik Kulaçlar projesi protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek ve ilgili kurum amirlerinin katılımı ile Valilik Makam Toplantı Salonunda “Minik Kulaçlar Projesi” protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği himayesinde gerçekleşen protokol ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören ilköğretim çağındaki öğrencilerin Düzce Belediyesi ve Düzce İl Özel İdaresine ait araçlarla, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme havuzunda yüzme kursu verilmesi amaçlanmıştı. Proje ile 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerin haftada bir gün öğretmenleri eşliğinde Düzce Yüzme Havuzuna gelerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı çalışan antrenörlerden yüzme dersi almaları sağlanacak. Her hafta 20’şer kişilik gruplar olmak üzere 11 gruba ders verilmesi planlanlanıyor.