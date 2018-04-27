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27 Nisan 2018 Cuma 11:34

Düzceli Belediyesporlu kızlar yarı finale çıktı

Düzce Belediyespor U18 Kız Basketbol takımı Kültür Kolejini temsilen katıldığı Okul Sporları Genç B Kızlar Türkiye finallerinde üç maçın üçünü de kazanarak grup birincisi oldu.Düzce Belediyespor U18 Kız Basketbol takımı Kültür...

Düzceli Belediyesporlu kızlar yarı finale çıktı
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Düzce Belediyespor U18 Kız Basketbol takımı Kültür Kolejini temsilen katıldığı Okul Sporları Genç B Kızlar Türkiye finallerinde üç maçın üçünü de kazanarak grup birincisi oldu.

Düzce Belediyespor U18 Kız Basketbol takımı Kültür Kolejini temsilen katıldığı Okul Sporları Genç B Kızlar Türkiye finallerinden birincilikle döndü. Grubunda çıktığı üç maçın üçünü de kazanan Belediyespor ekibi bu başarı ile grubunda birinci olarak Yarı Finale katılmaya hak kazandı. Son maçta Osmaniye Önder Anadolu Lisesi’ni 73-42’lik farkla mağlup eden kızlar Ankara TED Koleji ile finale çıkmak için karşılaşacak.
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