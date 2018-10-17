DÜZCE:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:39

Düzce’ye 82 yeni doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’ye 29 Uzman Tabip ve 53’ü pratisyen olmak üzere toplam 82 hekim ataması yapıldı.Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’ye 82 yeni doktor ataması gerçekleşti. 29’u uzman, 53’ü pratisyen hekimlerden...

Düzce'ye 82 yeni doktor atandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’ye 29 Uzman Tabip ve 53’ü pratisyen olmak üzere toplam 82 hekim ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’ye 82 yeni doktor ataması gerçekleşti. 29’u uzman, 53’ü pratisyen hekimlerden oluşan Düzce Atatürk Devlet Hastanesine 1 Acil Tıp,4 Anestezi Reanimasyon, 1 Enfeksiyon Hastalıkları, 1 Fizik Tedavi ve rehabilitasyon, 1 Göğüs Hastalıkları, 1 Genel Cerrahi, 3 İç Hastalıkları, 1 Kardiyoloji, 1 Patoloji, 1 Radyoloji, 1 Yoğun Bakım Uzmanı, Akçakoca Devlet Hastanesine 1 Biyokimya,1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı , 1 İç Hastalıkları, Akçakoca Birinci basamak sağlık hizmetlerine 2 Aile Hekimi başlamış olup;

Ayrıca Düzce Atatürk Devlet Hastanesine 13, Akçakoca Devlet Hastanesine 8, 112 Komuta Kontrol Merkezine 4, 1.Basamak sağlık hizmetlerine 21 pratisyen olmak üzere toplam 21 Uzman ve 46 Pratisyen hekim göreve başlamış bulunmaktadır.Diğer hekim arkadaşlarında önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Düzce İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan, Başkan ve Başkan yardımcıları, Hastane Başhekimleri, Hastane Müdürleri, Sağlık yöneticileri ve göreve başlayan hekimlerle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi toplantı salonunda bir araya geldi. Özcan Düzce ’ye yeni atanan hekimler konusunda “İlimizin hekim ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız plan çerçevesinde yapılan atamalar için sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hekimlerimize sağlık hizmet sunumunda çok önemli görevler düşüyor. Bizler tüm sağlık personelimiz ile beraber, halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Yeni atamalar ilimize hayırlı olsun” dedi.
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