DÜZCE:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:43

Emekli din görevlilerine vefa

DÜZCE(İHA) – Camiler ve Din görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte emekli din görevlilerine vefa örneği sergilendi.Düzce İl Müftülüğü konferans salonunda Müftü Hüseyin Can tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası...

Emekli din görevlilerine vefa
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DÜZCE(İHA) – Camiler ve Din görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte emekli din görevlilerine vefa örneği sergilendi.

Düzce İl Müftülüğü konferans salonunda Müftü Hüseyin Can tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle emekli din görevlileri için düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Davete katılanların kendilerini tanıtmasıyla başlayan toplantıda yemeğin ardından, bir konuşma yapan Müftü Hüseyin Can, Din gönüllüsü olarak hizmet etmenin sorumlulukları olduğunu, yapılan hizmetin normal bir memuriyet gibi algılanmaması gerektiğini, dünya ve ahirette karşılığının alınacağını söyledi. Konuşmasının sonunda Can, emekliliği hak eden din görevlilerine şimdiye kadar vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür etti.

Verilen davete İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Şefler ve personel de iştirak etti.
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