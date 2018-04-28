DÜZCE(İHA) – Konuralp anaokulu minik öğrencileri eski kıyafetim yeni oyuncağım projesi kapsamında oyuncaklar tasarladı.

Konuralp Anaokulu 3 yaş mutlu arılar sınıfı ´Eski Kıyafetim Yeni Oyuncağım´ projesi kapsamında veliler eski kıyafetlerden tasarladıkları yeni oyuncaklarını sundu. Hazırlanan oyuncaklar minikler öğrenciler ve aileleri tarafından nasıl hazırlandıkları anlatılarak sunuldu. Çocuklar yeni oyuncakları ise çok sevdiler.