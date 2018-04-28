DÜZCE(İHA) – Konuralp anaokulu minik öğrencileri eski kıyafetim yeni oyuncağım projesi kapsamında oyuncaklar tasarladı.Konuralp Anaokulu 3 yaş mutlu arılar sınıfı ´Eski Kıyafetim Yeni Oyuncağım´ projesi kapsamında veliler eski kıyafetlerden tasarladıkları yeni oyuncaklarını sundu. Hazırlanan oyuncaklar minikler öğrenciler ve aileleri tarafından nasıl hazırlandıkları anlatılarak sunuldu. Çocuklar yeni oyuncakları ise çok sevdiler.
Eski kıyafetim yeni oyuncağım
DÜZCE(İHA) – Konuralp anaokulu minik öğrencileri eski kıyafetim yeni oyuncağım projesi kapsamında oyuncaklar tasarladı.Konuralp Anaokulu 3 yaş mutlu arılar sınıfı ´Eski Kıyafetim Yeni Oyuncağım´ projesi kapsamında veliler eski kıyafetlerden...