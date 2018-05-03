DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:14

Geleceğin Sağlık Yöneticileri Proje Yarışması’nda 1.’lik ödülü DÜ’nün

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri İsmet Haberal ve Muhammed Caner Gökçe, Geleceğin Sağlık Yöneticileri 2018 Proje Yarışması’nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.Antalya’da...

Geleceğin Sağlık Yöneticileri Proje Yarışması'nda 1.'lik ödülü DÜ'nün
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri İsmet Haberal ve Muhammed Caner Gökçe, Geleceğin Sağlık Yöneticileri 2018 Proje Yarışması’nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya’da düzenlenen ödül törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılım gösterdi. Özel bir hastanenin sağlık yönetimi öğrencilerine destek ve teşvik amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği yarışmaya katılım yoğun oldu. Yarışmaya yaptıkları ’Görsel Risk Haritalama Tekniği Açısından Hastane Risk Yönetim Aracı ve Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Simülasyonu’ başlıklı projeyle kazanan Düzce Üniversitesi öğrencileri ödüllerini, özel hastanenin balı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta’nın elinden aldı.

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de bulunan 34 üniversiteden 121 proje başvurusu yapıldı. Sektörün bürokrat ve akademisyenlerinden oluşan jürinin değerlendirmesi ile 1.’lik ödülünü kazanan girişimci üniversiteliler, yaptıkları açıklamada; ödülü kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, yaptıkları bu projeyle hastanelerde düzenlenen hizmet içi eğitimin daha kolay olacağını ve uzaktan eğitimi kapsadığı için de tüm personellere aynı anda tek seferde eğitim verilebileceğini ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku