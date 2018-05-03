DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:25

Girişimci çocuk atölyesi kuruluyor

Düzceli öğrencileri girişimciliğe özendirmek amacıyla Bilim ve Sanat Merkezi’nde Girişimci Çocuk Atölyesi kuruluyor.Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Marka Genel Sekreteri Dr....

Girişimci çocuk atölyesi kuruluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzceli öğrencileri girişimciliğe özendirmek amacıyla Bilim ve Sanat Merkezi’nde Girişimci Çocuk Atölyesi kuruluyor.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Marka Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çapoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Girişimci Çocuk Atölyesi Projesinin hayata geçmesi için protokol imzaladı.

Vali Dağlı 7 – 11 Mayıs tarihlerinde Bilim Sanat Merkezinde öğrencilere girişimcilik eğitimi verileceğini belirterek “Güzel bir projeye imza atıyoruz. 7 – 11 Mayıs tarihlerinde Bilim Sanat Merkezinde Girişimci Çocuk Atölyesi açmak suretiyle çocuklarımıza uygulamalı girişimcilik eğitimi verilecek. Çocuklarımızın girişimciliğe özendirmek istiyoruz. 25 öğrencimiz katılacak. Ardından 11 Mayıs itibariyle bir faaliyet yapmak suretiyle proje tamamlanacak” dedi.

Dağlı benzer projelerin önümüzdeki yılda artarak devam edeceğini vurgulayarak “İnşallah önümüzdeki yılda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Orası ve MARKA ile buna benzer projelerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku