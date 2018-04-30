DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:52

Gündüz “Düzce için akademik çalışma hazırlatıyoruz”

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı Zafer Gündüz “Düzce için akademik çalışma hazırlatıyoruz” dedi.AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı İş Adamı Zafer Gündüz basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.İl...

Gündüz 'Düzce için akademik çalışma hazırlatıyoruz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı Zafer Gündüz “Düzce için akademik çalışma hazırlatıyoruz” dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı İş Adamı Zafer Gündüz basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

İl Başkanı Hikmet Keskin’e aday adaylığı müracaatını coşkulu bir kalabalık eşliğinde teslim eden ve “24 Haziran’da Düzce’m için ben de varım” diyen Gündüz, aday adaylığı süreci ve Milletvekili olması durumunda hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı.

İlk olarak Tüm Düzce Halkının Berat Kandilini tebrik ederek sözlerine başlayan Gündüz, çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını da kutladı.

Düzce’nin Marka şehir olmayı hak ettiğini ve bu yönde uzun zamandır bir çalışma yürüttüklerini belirten Ak Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı Zafer Gündüz bu Noktada Sakarya Üniversitesi ile akademik bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Seçilmesi durumunda bu çalışmayı hayata geçirmeyi çok istediğini belirten Gündüz, “Düzce bizim ve gelecekte çocuklarımızın da yaşayacağı bir yer olacak. Biz Düzceliyiz. Düzce’mizi seviyoruz ve Düzce’mizin de hem şehirleşme anlamında hem de alt yapı ve üst yapı mimarisiyle istenilen düzeye gelmesini istiyoruz. Bu noktada Düzce Belediyesi’ne büyük görevler düşüyor. Hem imar hem de fen işlerine büyük görevler düşüyor. Bizler seçilirsek Düzce Belediyesine de bu noktada destek ve katkılar vereceğiz” dedi.

Ana geçim kaynağı fındık olan bölge halkına da seslenen Güzdüz, “İnşallah bu Noktada bizlerin de çalışmaları var. Mağduriyeti çok iyi biliyorum. Bu Çalışmaları inşallah Milletvekilliği döneminde hayata geçirmek arzusundayım” dedi.

Zafer Gündüz kimdir ?

1977 Tirebolu Doğumlu olan Zafer Gündüz, ilk, ortaokul ve Liseyi Düzce’de okudu. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Gündüz; Sakarya Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Gazetecilik mesleği ile iş hayatına atılan Güzdüz 2007 Yılında Gayrimenkul Şirketinde görev aldı. Sonrasında kendi şirketini kurarak İş Dünyasına giren Gündüz, halen Düzce’de İnşaat sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir. 2013 yılından bu yana Ak Parti Üyesi olan Gündüz evli ve bir çocuk babası.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku