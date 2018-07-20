DÜZCE:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:54

Güreşçiler davul zurna ile yürüdü

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi güreşçiler kent merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dursun Ay, 654 yıllık bir gelenek olan kırmızı...

Güreşçiler davul zurna ile yürüdü
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi güreşçiler kent merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dursun Ay, 654 yıllık bir gelenek olan kırmızı dipli mumla Düzcelileri güreşlere davet etti.

Düzce Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri” bu yıl da Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıt Meydanda inşa edilen Çolak İsmail Atay Er Meydanında yapılacak.

21 Temmuz Cumartesi Günü saat 10:00’da başlayacak olan, 32 Başpehlivanın katılacağı ve bu yıl 12’nci kez düzenlenecek güreşler öncesinde gelenek devam etti, güreşçiler şehir merkezinde kortej yürüyüşü düzenledi.

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcularının da katıldığı yürüyüşte güreşçilere davul zurna eşlik ederken, Belediye Başkanı Dursun Ay da, geleneksel olan kırmızı dipli mum dağıtarak Düzcelileri güreşlere davet etti.

Pehlivanların yürüyüşü Anıtpark’ta sona ererken Baykan Dursun Ay, kalıcı konutlar bölgesinde yapılacak olan güreşlere tüm Düzcelileri davet etti.
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