DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 17:27

Haftalık bakım devam ediyor

Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde haftalık bakım çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Arıtma havuzlarında ve makinelerde yapılan bakım ile sistemdeki sorunlar giderildi.Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde haftalık inceleme ve...

Haftalık bakım devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde haftalık bakım çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Arıtma havuzlarında ve makinelerde yapılan bakım ile sistemdeki sorunlar giderildi.

Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde haftalık inceleme ve bakım çalışması yapıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bakım çalışması ile tesisin çalışma sistemi ayrıntılı olarak incelendi ve aksaklıklar giderildi. Atık suların toplandığı havuzlarda da inceleme yapan ekipler, haftalık olarak düzenli şekilde sistemin tarandığını, tüm detayların gözden geçirilerek bakım onarımın tamamlandığını belirti.

Atık suyun arıtılmasında kullanılan cihazların da incelendiği bakım çalışması her hafta Cuma günleri yapılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku