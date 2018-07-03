Halterciler madalya ile döndüler

Türkiye Halter Şampiyonasında Düzceli sporcular kürsüden inmedi.Bilecik’te yapılan minikler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Düzceli sporcular madalya ile döndüler.Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin...

Türkiye Halter Şampiyonasında Düzceli sporcular kürsüden inmedi.

Bilecik’te yapılan minikler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Düzceli sporcular madalya ile döndüler.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın önderliğinde müsabakaların ilk gününde 35 kilogram erkek ile başlayan madalya furyası 53 kilogram, 58 kilogram ve 62 kilogram bayanlar ile devam etti.

Erkeklerde 35 kg’da Onurcan Aydın Türkiye Şampiyonu, 62 kg’da Yakup Kazancı Türkiye ikincisi, bayanlarda ise 53 kg’da Ezgi Bakırkaya Türkiye üçüncü, 58 kg’da Aleyna Nur Ünal Türkiye Şampiyonu oldu.