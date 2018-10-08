DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:43

Hastanede açık kapı uygulaması

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Uygulaması Düzce Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde katılımcı yönetim anlayışına katkı sunmaya devam ediyor.Düzce...

Hastanede açık kapı uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Uygulaması Düzce Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde katılımcı yönetim anlayışına katkı sunmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne dair fikir, öneri ve şikayeti olan tüm mensuplara her ayın ilk Cuma günü kapılarını açan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, kendisine iletilen görüş ve istekleri değerlendirmede bulunuyor.

Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması adına sürekli gelişim ilkesiyle hareket eden Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin 5.’si düzenlenen Açık Kapı Uygulamasında Prof. Dr. Balbay, öğretim üyeleri, personeller ve vatandaşları makamında ağırladı. Açık Kapı Uygulaması ile tüm mensupların karar alma sürecinde yer almasının kuruma olan aidiyet duygusunu pekiştirdiğine dikkat çeken, Balbay, yapılan görüşmelerde ortaya konan iyileştirme önerilerinin etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilerek kurumsal gelişime katkı sağladığını vurguladı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına sunulan her görüşe önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu çerçevede her türlü şikayet ve önerileri dinlemeye hazır olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku