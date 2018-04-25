İğne oyaları beğeniye sunuldu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi ve Düzce Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışını yaptı.Düzce...

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi ve Düzce Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışını yaptı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonunda kurulan İğne Oyası yıl sonu sergisinin açılış kurdelesini kesti. Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş birliği ile hazırlanan sergide İğne Oyası öğrenen kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Nursel Ay ve Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar da dikkatle inceledikleri el emeği ürünler arasından beğendiklerini almayı ihmal etmedi. Başkan Yardımcısı Cebar yaptığı açıklamada “değerli arkadaşlarımızın el emeği ürünleri gerçekten göz kamaştırıyor. Bu şekilde el sanatları konusunda kendini geliştiren kadınlara büyük saygı duyuyorum. Her birinin eline emeğine sağlık, gerçekten hepsi çok güzel. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.