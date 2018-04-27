DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 17:37

İki bulvarda çalışmalar tamamlanıyor

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar “Çay Simit Sohbet” etkinliği kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar, Düzce’de faaliyet...

İki bulvarda çalışmalar tamamlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar “Çay Simit Sohbet” etkinliği kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar, Düzce’de faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. “Çay Simit Sohbet” etkinliğinde basın mensupları ile buluşan Başkan yardımcısı Özgür Sağlam Düzce şehir merkezi trafik akışını rahatlatacak iki bulvarda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Başkan Yardımcısı Sağlam, asfalt üretimine kısa süre içinde başlayacaklarını ve hedeflerinin 150 bin ton asfalt üretmek olduğunu belirterek, "Yeni açacağımız iki önemli bulvarımız var şu anda işlemini ve altyapısını tamamladığımız. En son üst yapısını tamamlayacağız. Bir tanesi Metek TOKİ’nin dere kenarından, Karaca tarafından Memur-Sen’e giden bağlantı yolu. İkinci bulvarımız da Ela Bahriye’nin devamı olan terminal bağlantı yolu. Metek tarafındaki bağlantı yolumuz bitti. Altyapı çalışmalarımız da bitti. Diğer tarafta açılmamış bir kısım bölgemiz var. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Ramazandan sonra onu da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Park ve bahçelerdeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yardımcısı Sağlam, “İhaleyi alan firmamız rutin ekibiyle sahada. Ekibin yarısı şu anda Melen Su Park’ta çalışmalarına devam ediyor. Diğer yarısı orta refüj çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku