İki bulvarda çalışmalar tamamlanıyor

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar “Çay Simit Sohbet” etkinliği kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar, Düzce’de faaliyet...

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar “Çay Simit Sohbet” etkinliği kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar, Düzce’de faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. “Çay Simit Sohbet” etkinliğinde basın mensupları ile buluşan Başkan yardımcısı Özgür Sağlam Düzce şehir merkezi trafik akışını rahatlatacak iki bulvarda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Başkan Yardımcısı Sağlam, asfalt üretimine kısa süre içinde başlayacaklarını ve hedeflerinin 150 bin ton asfalt üretmek olduğunu belirterek, "Yeni açacağımız iki önemli bulvarımız var şu anda işlemini ve altyapısını tamamladığımız. En son üst yapısını tamamlayacağız. Bir tanesi Metek TOKİ’nin dere kenarından, Karaca tarafından Memur-Sen’e giden bağlantı yolu. İkinci bulvarımız da Ela Bahriye’nin devamı olan terminal bağlantı yolu. Metek tarafındaki bağlantı yolumuz bitti. Altyapı çalışmalarımız da bitti. Diğer tarafta açılmamış bir kısım bölgemiz var. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Ramazandan sonra onu da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Park ve bahçelerdeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yardımcısı Sağlam, “İhaleyi alan firmamız rutin ekibiyle sahada. Ekibin yarısı şu anda Melen Su Park’ta çalışmalarına devam ediyor. Diğer yarısı orta refüj çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.