İletişim kavramına yeni bir bakış açışı

Düzce Üniversitesi tarafından iletişim kavramına yeni bir bakış açısı getirmek ve iletişimi tüm boyutlarıyla değerlendirmek amacıyla düzenlenen “#iletişimekimi” etkinlikleri, başladı.İletişim, medya, sanat ve televizyon dünyasının...

Düzce Üniversitesi tarafından iletişim kavramına yeni bir bakış açısı getirmek ve iletişimi tüm boyutlarıyla değerlendirmek amacıyla düzenlenen “#iletişimekimi” etkinlikleri, başladı.

İletişim, medya, sanat ve televizyon dünyasının duayenlerini 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nde bir araya getiren “#iletişimekimi”, Bireysel Kurumsal Toplumsal İletişim Paylaşımı Platformu olarak ünlü isimlerle söyleşilerin yanı sıra, fotoğraf atölyesi, haber yazma atölyesi, kadın girişimciler atölyesi, okuma atölyesi, oyuncak atölyesi ve yaratıcı yazarlık atölyesi ile katılımcılara iletişime dair birçok fırsat sunuyor.

#iletişimekimi organizasyonun ilk günü, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necla Özmen’in açılış konuşmasıyla başladı. Gölyaka Meslek Yüksekokulu olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Necla Özmen, beş gün boyunca iletişime dair katılımcıların faydalanabileceği ve keyif alabileceği bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Organizasyonun düzenlenmesine destek olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere, Üniversite Yönetimine, öğretim elemanlarına, öğrencilere ve sponsorlara teşekkür eden Özmen, programın başarılı olması temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmasının ardından program, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halka İlişkiler ve Tanıtım Programı’ndan Öğr. Gör. Turgay Yavaş’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşi ile devam etti. Programda, #iletişimbence kitabı yazarı Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Nurgül Soydaş ve editoryal ekibi, #iletişimbence kitabının yazımına neden karar verdiklerini samimi bir üslupla anlatarak iletişim kavramıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İletişimin ortak tek bir tanımı olmadığı için 5 bin kişiye “İletişim Nedir” sorusunu yönelttiklerini belirten Öğr. Gör. Nurgül Soydaş, bu cevaplar doğrultusunda #iletişimbence kitabını oluşturduklarını söyleyerek destek veren herkese teşekkür etti.

Fotoğrafçılık alanında uzman konuklardan Ali Kömürcü’nün kısa sunumuyla devam eden etkinliklerde, “Okuduğumuzu Anladık mı?” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren davetli konuşmacı Sait İşseven, kitap okuma tekniklerinden bahsederek kitap dünyası ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı.

Günün öğlenden sonraki programında e-bebek firması Marka İletişim Danışmanı Hande Yuvakuran, “Geçmişten Günümüze İletişimin Geleneksel ve Yeni Medyada Temsil Sorunu” başlıklı bir sunum yaparken, davetli konuklardan Mahmut Han Gediz ise “Her Fotoğrafın Bir Hikâyesi Olmalı” başlıklı sunumuyla öğrencilerle bir araya geldi.

Yine Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halka İlişkiler ve Tanıtım Programı’ndan Öğr. Gör. Turgay Yavaş’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Nasıl Reklam Olunur?” başlıklı günün son söyleşisinde ise Mantar Reklam Ajansı’ndan Rıfat Cıngıllıoğlu, reklamcılık sektörü ile ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda; Sait İşseven liderliğinde Okuma Atölyesi de çeşitli etkinliklerle katılımcılara yönelik farklı çalışmalar gerçekleştirdi. #iletişimekimi organizasyonunun ilk günü, gerçekleştirilen söyleşilerin ardından sona erdi.