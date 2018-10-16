Kaldırım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezi ve çevresinde başlatılan kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor.Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ‘’Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasından sonra...

Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezi ve çevresinde başlatılan kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ‘’Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasından sonra asfaltı tamamlanan diğer sokaklarda da planlanan program çerçevesinde çalışmalar devam edecek. Vatandaşların talepleri doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde ekipler düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Bu yöndeki çalışmalar artarak devam edecek’’ dediler.