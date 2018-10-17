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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:52

Kaldırımlar görme engelliler için yenileniyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında görme engelli vatandaşların yolları sorunsuzca kullanmaları için döşenen sarı şeritler yenileniyor.Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri...

Kaldırımlar görme engelliler için yenileniyor
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Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında görme engelli vatandaşların yolları sorunsuzca kullanmaları için döşenen sarı şeritler yenileniyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı vatandaşlar gibi engelli vatandaşın da yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, gerekli çalışmaların süratle yapılacağını bildirdiler. Görme engelli vatandaşlara özel yapılan bu sarı çizginin önemine değinen yetkililer, çalışmaları her zaman yenileyerek devam ettiğini belirterek, halkın da sahip çıkması gerektiğini ifade ettiler.
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