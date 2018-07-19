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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:57

Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Akçakoca Karasu çevreyolunda otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Karasu çevreyolu üzerinde bulunan viyadükte kamyon ile bir otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı....

Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Akçakoca Karasu çevreyolunda otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Karasu çevreyolu üzerinde bulunan viyadükte kamyon ile bir otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri isimleri henüz belirlenemeyen yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobilde sıkışan sürücü ise Akçakoca Belediyesi kırım ekipleri tarafından çıkarıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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