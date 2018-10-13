Kaymakam abladan minik çocuklara kitap

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt kuran kurslarını ziyaret ederek onlarla sohbet etti kitap hediye etti.Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar ile birlikte ilçedeki 4-6 yaş Kuran kurslarını ziyaret...

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt kuran kurslarını ziyaret ederek onlarla sohbet etti kitap hediye etti.

Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar ile birlikte ilçedeki 4-6 yaş Kuran kurslarını ziyaret etti. Kursta eğitim gören çocuklarla birebir ilgilenen İlçe Kaymakamı Kurt yapılan faaliyetler hakkında kurs hocalarından bilgi aldı. Ziyaret kapsamında çocuklara hediye kitap dağıtımı yapıldı.