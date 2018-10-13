DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt kuran kurslarını ziyaret ederek onlarla sohbet etti kitap hediye etti.Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar ile birlikte ilçedeki 4-6 yaş Kuran kurslarını ziyaret etti. Kursta eğitim gören çocuklarla birebir ilgilenen İlçe Kaymakamı Kurt yapılan faaliyetler hakkında kurs hocalarından bilgi aldı. Ziyaret kapsamında çocuklara hediye kitap dağıtımı yapıldı.
Kaymakam abladan minik çocuklara kitap
DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt kuran kurslarını ziyaret ederek onlarla sohbet etti kitap hediye etti.Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar ile birlikte ilçedeki 4-6 yaş Kuran kurslarını ziyaret...