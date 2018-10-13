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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:04

Kaymakam Kurt köyleri gezmeye devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt Pırpır köyünde incelemelerde bulundu çalışmalar ve sorunları dinledi.Çilimli ilçesine kaymakam olarak atanan Rumeysa Sena Kurt, köyleri gezmeye devam ediyor. Kaymakam Rumeysa Sena Kurt, İl...

Kaymakam Kurt köyleri gezmeye devam ediyor
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DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt Pırpır köyünde incelemelerde bulundu çalışmalar ve sorunları dinledi.

Çilimli ilçesine kaymakam olarak atanan Rumeysa Sena Kurt, köyleri gezmeye devam ediyor. Kaymakam Rumeysa Sena Kurt, İl Genel Meclis Üyesi Nazmi Tok ve İlçe Özel İdare Müdürü Sudi Akar ile birlikte Pırpır Köyünde incelemelerde bulundu. Heyet köy muhtarından köydeki parke taşı yapım işi ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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