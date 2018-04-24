Kaymakam Yelek köylüleri dinledi

DÜZCE(İHA) – Yığılca Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek Köseler Köyünde halk toplantısı düzenledi vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Yelek başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, köy halkının istek ve şikayetlerini dinleyerek sohbet etme imkanı buldu. Kaymakam, köy halkının isteklerinin yerine getirilmesi ve sorunlarının çözülmesi hususunda bütün kurumların iş birliği halinde olacağını dile getirdi. Köy halkıda ayaklarına kadar gelip kendilerini dinleyen Kaymakam ve yöneticilere teşekkür ettiler.