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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:48

Kızılay yeni yönetimden ilk ziyaret

Kızılay Düzce Şubesinin yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Dr. Zülkif Dağlı’ya gerçekleştirdi.Kızılay Düzce Şube Başkanlığına getirilen Av. Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ettiler....

Kızılay yeni yönetimden ilk ziyaret
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Kızılay Düzce Şubesinin yeni yönetimi ilk ziyaretini Vali Dr. Zülkif Dağlı’ya gerçekleştirdi.

Kızılay Düzce Şube Başkanlığına getirilen Av. Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ettiler. Vali Dağlı, Başkan Aydın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletirken, Kızılay yönetimi Vali Dağlı’ya çiçek takdim etti. Sohbet havasında geçen ziyarette, Vali Dağlı yeni yönetime başarı temennisinde bulundu, Kızılay’ın faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.
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