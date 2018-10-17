Kızılay yeni yönetimden ilk ziyaret

Kızılay Düzce Şube Başkanlığına getirilen Av. Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ettiler. Vali Dağlı, Başkan Aydın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletirken, Kızılay yönetimi Vali Dağlı’ya çiçek takdim etti. Sohbet havasında geçen ziyarette, Vali Dağlı yeni yönetime başarı temennisinde bulundu, Kızılay’ın faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

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