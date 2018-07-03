Küçük tenisçiler madalya ile döndü

Kdz. Ereğli’de düzenlenen Tenis Yaz Kupasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Kdz. Ereğli Tenis Kulübünde 8-9-10 yaş Yaz Kupası düzenlendi. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis...

Kdz. Ereğli’de düzenlenen Tenis Yaz Kupasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Kdz. Ereğli Tenis Kulübünde 8-9-10 yaş Yaz Kupası düzenlendi. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörleri Levent Hasdemir ve Ahmet Usluer önderliğinde 10 yaş tek erkeklerde Doruk Çalıkoğlu ikinci,10 yaş çift erkeklerde ise Bartu Ulutaş ve Kaan Özdemir birincilik kupası kazandı.

Küçük tenisçiler Düzce’yi en iyi şekilde temsil ettikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.