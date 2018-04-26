Melen-Su Park projesi 1 aya tamam

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam yapımı devam eden Melen Su Park projesi ile ilgili olarak Düzce’de görev yapan basın mensupları ile inceleme yaptı. Sağlam parkın 19 Mayıs tarihine yetişeceğini ancak düzenleme çalışmalarının...

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam yapımı devam eden Melen Su Park projesi ile ilgili olarak Düzce’de görev yapan basın mensupları ile inceleme yaptı. Sağlam parkın 19 Mayıs tarihine yetişeceğini ancak düzenleme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Melen Su Park 1. Etabı Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam ve basın mensupları ile birlikte yerinde inceledi.

“1 Ay içinde faaliyete girecek ama çalışmalar devam edecek”

Son olarak açılış için geçtiğimiz 23 Nisan tarihi işaret edilen projenin aksaklıklara rağmen kısa bir içinde faaliyete geçeceğini ancak yenileme çalışmalarının süreceğini işaret ederek şöyle konuştu: “Çalışmalarımızı gördüğünüz gibi tüm hızıyla devam ediliyor. Sürekli yenileme yaptığımız geniş bir alan. Yine burayı açtık desek dahi yenileme çalışmalarımız devam edecek. Bir ay içerisinde en kötü durumda biz tam faaliyete geçmiş olmayı hedefliyoruz."

“Mangal alanları da olacak”

Parkta yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulunan Sağlam şunları aktardı: “Parkta açık ve kapalı oturma alanları da yapacağız. İlave kamelyalar yapacağız. Ayrıca mangal yapmak için de alanlarımız olacak. Köprüde ışıklandırma çalışmamız olacak 15-20 gün içerisinde. Çimlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Spor alanlarımızda ufak eksiklerimiz var. Diğer girişimizde bir lunapark alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Çalışmalarını şu anda yapıyoruz. Dereyi yükselteceğiz. Dışı duvarlarımızda bütün güvenlik tedbirlerini aldık. Alanlarımız oluştuktan sonra tekrar koruma görüntüsünü dere kenarlarında da vereceğiz.”