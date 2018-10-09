MHP Başkan aday adayı bıyık’a hayırlı olsun ziyareti

MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP’den Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Erdoğan Bıyık’ı ziyaret etti.

2019 yılının Mart Ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Belediye Başkan Aday Adayları için siyaset arenasında hareketlilik başladı. MHP’den ilk aday adaylığını açıklayan isim ASFK Başkanı Erdoğan Bıyık oldu.

Seçim çalışmalarına şimdiden başlayan Erdoğan Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretleri de gelmeye başladı. MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu Bıyık’ı ofisinde ziyaret etti.

Ziyarette, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, “24 Haziran Seçimlerinde meclise Ümit Yılmaz’ı halkın teveccühü ile milletvekili gönderdik. Düzce siyaset tarihinde ilk kez bir MHP milletvekili mecliste Düzce’yi temsil etmek hakkı kazandı. Şimdi sıra Düzce Belediye Başkanlığı, ilçe ve belge Belediye Başkanlıklarını MHP’nin almasına geldi. Bu kapsamda Düzce Belediyesi için Aday Adaylığını açıklayan Erdoğan Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Bizim amacımız halka hizmet etmek ve en iyisini halk adına yapmaktır. Aday Adaylığı sürecinde Erdoğan Bıyık’a başarılar dilemek istiyorum” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Caboğlu’nun nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Düzce Belediyesi Başkan Aday Adayı ve ASFK Düzce Şubesi Başkanı Erdoğan Bıyık ise, “ Bizler kendimiz adına bu zamana kadar bir şey istemedik ve istemiyoruz. Bizim amacımız doğup büyüdüğümüz Düzce’ye hizmet etmek ve Düzce’yi hak ettiği yere taşımaktır. Düzce Belediye Başkanı olmamız haline partimizle ve halkımız ile uyumlu bir şekilde çalışarak hizmet edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.